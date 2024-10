Tragedia ad Afragola, bimba di 10 mesi muore all’improvviso in culla

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma nella notte nel quartiere Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. Una bimba di soli 10 mesi è morta improvvisamente nella sua culletta, sotto gli occhi impotenti dei suoi genitori. Sono stati proprio loro a sentire un respiro irregolare e affannoso della piccola e ad allertare subito il 118. Purtroppo nulla è stato possibile per rianimarla, e la bimba non ce l’ha fatta. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, nulla fa pensare ad altre ragioni circa il decesso della piccola se non quelle per cause naturali. Il caso è comunque nella mani della Procura di Napoli Nord, diretta dalla dottoressa Maria Antonietta Troncone, che ha già disposto l’autopsia per chiarire cosa sia accaduto.