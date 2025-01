Tragedia questa notte a Washington. Un veivolo dell’American Airlines si è scontrato con Black Hawk dell’esercito che si trovava in volo d’addestramento all’aeroporto Ronald Reagan. Da quanto risulta, a bordo dell’aereo c’erano 64 persone e purtroppo il bilancio è pesantissimo: sono stati già recuperati 30 corpi dalle freddissime acque del fiume Potomac e si crede improbabile possano esserci sopravvissuti.

“È una situazione terribile che avrebbe dovuto essere evitata”, il commento del neo presidente Donald Trump. Secondo le prime indagini da parte dell’FBI non si tratterebbe di un attentato terroristico ma di un drammatico incidente. Stando alle prime ricostruzioni, il jet avrebbe preso prima fuoco e poi è caduto nel fiume. La dinamica della collisione fra i due veivoli non è ancora chiara. Una delle due scatole è stata intanto recuperata dai sommozzatori e potrebbe essere preziosissima per ricostruire gli istanti prima della tragedia.