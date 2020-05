Tragedia a Serramanna. Giovanni Murtas, classe 1963 di Serramanna ha ucciso a coltellate la moglie Marisa Pireddu, classe 1969. L’aggressione verso le 18: 30 dopo una lite per futili motivi. Prima le coltellate alla donna, poi Murtas si è ferito con la stessa arma al torace. Ha avuto un’emorragia e ora è ricoverato al Brotzu in gravi condizioni. L’uomo è piantonato dai carabinieri e quando riprenderà conoscenza verrà arrestato per omicidio.