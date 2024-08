Tragedia a Sarroch, si schianta su un palo con la moto: muore il 58enne Gianni Tinti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia questa mattina, verso le 7, centauro perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: addio a Gianni Tinti, 58 anni. Il sinistro è avvenuto in una delle vie principali del paese, via Cagliari. L’uomo era a bordo del suo mezzo, un motociclo Kawasaky, quando, per cause non precise, è andato a sbattere contro un cartello della segnaletica verticale. Fatale l’urto, Tinti e finito a terra e ogni tentativo da parte dei soccorritori è stato inutile. È morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.