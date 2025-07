Una giornata di vacanza lungo la spettacolare costa dell’Ogliastra si è trasformata in tragedia. Un turista straniero di 55 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava in mare, nelle acque cristalline di Cala Goloritzè. L’uomo ha accusato un malore improvviso durante un bagno a pochi metri dalla riva, sotto gli occhi dei familiari e di altri turisti presenti. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del turista sono apparse subito disperate.

La vittima era partita in mattinata dal porto di Cala Gonone con la famiglia per una minicrociera lungo la costa baunese. L’improvviso malore intorno alle 15. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Olbia, che ha provveduto al recupero della salma e al trasferimento all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove sarà eseguito l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.