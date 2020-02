Tragedia a Bancali, detenuta si toglie la vita: inutili i soccorsi

Ennesima tragedia nel carcere sassarese di Bancali.

Ieri, venerdì 14 febbraio, si è consumata nel carcere sassarese l’ennesima tragedia. Una detenuta italiana condannata, in espiazione pena, si è tolta la vita impiccandosi nella propria camera detentiva.

Purtroppo l’intervento celere della polizia penitenziaria e dei medici non è servito ha salvarle la vita.