Cagliari, traffico in tilt in via Liguria: ambulanza a sirene spiegate bloccata tra le auto

Cagliari, traffico in via Liguria e ambulanza in difficoltà. Nel mirino ancora le piste ciclabili. In un video, girato da un lettore di Casteddu Online si vede un’ambulanza bloccata diversi secondi nel traffico, con le auto davanti che fanno fatica a spostarsi e cercano un buco per far largo all’ambulanza. Questa riparte, ma a bassa velocità e poi nuovamente ferma al semaforo. Ancora una volta gli automobilisti devono fare le acrobazie e cercare di spostarsi, invadendo la pista ciclabile. Finalmente l’ambulanza passa, ma ha perso diverso tempo nell’imbuto, tempo che potrebbe costare la vita al paziente che si trova all’interno del mezzo.

L’accusa. La recente riduzione della carreggiata ad una sola corsia, secondo tanti automobilisti (compreso l’ex assessore al Traffico della giunta Floris Ettore Businco) crea problemi di traffico, limita la visibilità agli automobilisti (con il rischio di investire i pedoni) e complica il passaggio ai mezzi di soccorso. L’amministrazione ha allo studio alcune misure per risolvere il problema. L’idea è quella di istituire il senso unico in via Romagna lato Cittadella della Salute (in direzione via Liguria) e realizzare due rotatorie: una in piazza Kennedy, l’altra all’intersezione tra via Campania, via Liguria e via Mattei.