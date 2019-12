Traffico in tilt sulla Ss 130 per il maltempo, tutti in fila da Cagliari ad Assemini

Forte maltempo anche a Cagliari, “pioggia” di disagi per chi si trova in auto. Lunghe file sulla Statale 130 tra Cagliari e Assemini, proprio in uscita dal capoluogo sardo. I tantissimi lavoratori pendolari sono imbottigliati nell’attesa di poter tornare nelle loro case, difficile sapere quando la situazione tornerà alla normalità.