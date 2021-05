Tortolì, ricercato in tutta l’Ogliastra l’uomo che ha ucciso il figlio dell’ex compagna (VIDEO)

Carabinieri, polizia e guardia di finanza stanno dando la caccia a un uomo, stando a quanto è emerso un pakistano di trent’anni, che ha accoltellato la sua ex compagna di 50 anni e ucciso il figlio, Mirko, di 19, intervenuto per difenderla dalla furia dell’uomo. L’accoltellamento finito nel sangue è avvenuto nella in una casa di via monsignor Virgilio. C’è un grande dispiegamento in città delle Forze dell’ordine, ma le ricerche dell’assassino, un volto noto alla giustizia, si sono estese a tutta l’Ogliastra. A lanciare l’allarme, chiamando il 112 alle sei del mattino, è stata una parente delle vittime.