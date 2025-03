Incidente questo pomeriggio sulla provinciale 27 tra Tortolì e Villagrande. Un ragazzo di Urzulei, per cause ancora da accertare, si è ribaltato con la sua Fiat Grande Punto. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Lanusei che si sono occupati dei rilevi di rito.