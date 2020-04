Torralba piange la prima vittima per Coronavirus, muore in ospedale Giovanna Maria Pinna

C’è una prima vittima per Coronavirus anche a Torralba. Giovanna Maria Pinna, novantacinque anni, si è spenta all’ospedale di Sassari: era una delle ospiti della struttura per anziani “Casa Bonaria” risultate positive al tampone circa dieci giorni fa. A darne comunicazione è il sindaco Vincenzo Dore che, contattato da Casteddu Online, spiega che “la donna era stata la prima concittadina risultata positiva al tampone, è morta nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Sassari”. Un dolore immenso per tutta la comunità: “Ci rattrista moltissimo lasciare sola zia Maria, ma dobbiamo inevitabilmente attenerci alle regole: a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, a malincuore, non potranno tenersi le esequie funebri. La salma verrà traslata al cimitero di Torralba e sarà tumulata”.