Torna l’ora legale, lancette avanti: dormiremo meno ma avremo giornate più lunghe

Torna l’ora legale e per la gioia dei più porterà in regalo un’ora di luce in più. Il cambio d’ora scatterà la notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Alle 2 le lancette andranno spostate avanti di 60 minuti. Dormiremo un’ora in meno, ma avremo un’ora di luce in più e le giornate saranno più lunghe. Volete mettere con l’inverno?