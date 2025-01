Todde in bilico, Paolo Truzzu attacca la governatrice: “La legislatura della decadenza, i sardi come possono fidarsi?”. L’ex sindaco e candidato governatore del centrodestra prende posizione così sulla dichiarazione di decadenza di Alessandra Todde: “Mai come questa volta un termine giuridico coincide con la stagione politica. La rendicontazione delle spese elettorali della Presidente Todde è la cartina di tornasole di questa legislatura “decadente” a guida 5 stelle. Io non credo che la Presidente abbia “barato”, credo che abbia commesso un errore e poi ne abbia commessi altri per coprire il primo.

Ma il vero fatto politico è un altro. Può chi si candida a Presidente di una regione, e con lei il suo staff, non conoscere le norme sulle spese elettorali? No! Può chi non conosce e non sa interpretare norme così semplici essere credibile quando si affrontano temi più complessi quali l’Energia, l’Ambiente, l’Istruzione, la Sanità o i Trasporti, solo per citarne alcuni? No! Possono i sardi fidarsi di una proposta di riforma della sanità da parte di una Presidente, di un Assessore e dei rispettivi staff, che non sanno compilare una rendicontazione o aprire un conto in banca? No!

C’è poi un altro fatto molto grave. Nel tentativo di riparare alla prima dichiarazione si è comunicato ai magistrati che la Presidente Todde non ha sostenuto spese elettorali, perché quelle le ha sostenute il suo comitato elettorale. Posto che ciò significherebbe aver eluso la norma, la cosa veramente grave è che le due dichiarazioni sono atti pubblici, entrambe depositate alla corte d’appello. Quindi una delle due non è veritiera, o se preferite un falso. Possono pertanto i sardi fidarsi di una Presidente, o chi per lei, che fornisce ai magistrati dichiarazioni contrastanti? No. Anzi, in un paese normale sarebbe l’anticamera delle dimissioni.

A prescindere quindi da come andrà questa vicenda, si può affermare senza tema di essere smentiti che questa è la legislatura della “decadenza”. O se preferiamo che è già decaduta nei fatti.