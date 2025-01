I fatti delle ultime ore che hanno coinvolto la Regione Sardegna e la sua Presidente Alessandra Todde hanno destato preoccupazione anche in Gianfranco Angioni, presidente Organizzazione Sindacale USB Sanità, che esprime il suo profondo sgomento. “Questa situazione non solo genera un clima di incertezza sul piano politico, ma ha anche ripercussioni operative significative”, spiega Angioni, “poiché il Consiglio Regionale deve ora stabilire una data per affrontare la questione della suddetta decadenza. In un contesto così delicato, i tempi del ricorso, come anticipato dalla Presidente, rimangono purtroppo indefiniti.”

“È urgente e necessario che venga nominato immediatamente un Commissario ad acta anche per l’assessorato alla Sanità. Le sfide sanitarie della nostra Regione richiedono interventi immediati e risolutivi. Non possiamo tollerare ulteriori ritardi o incertezze politiche che compromettano la salute dei cittadini e la gestione dei servizi essenziali”, scrive con preoccupazione.

E conclude: “USB SANITÀ chiede pertanto un processo decisionale celere ed efficace. È fondamentale garantire continuità e qualità nell’assistenza sanitaria, sottolineando l’importanza di una governance stabile e competente per dare risposte alla popolazione sarda e agli operatori della sanità. Invitiamo tutte le forze politiche e istituzionali a prendersi le proprie responsabilità in merito a questa situazione, affinché si possa, nel più breve tempo possibile, assicurare ai cittadini i servizi sanitari di cui hanno diritto. USB Sanità rimarrà vigile e attenta a tutte le evoluzioni della vicenda e continuerà a lottare per la tutela della salute pubblica.”