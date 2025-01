“L’ordinanza del Collegio di garanzia della Corte d’Appello è chiara: da ieri, come sottolineato dal nostro coordinatore Pietro Pittalis, ogni atto compiuto da Alessandra Todde nell’esercizio delle funzioni di Presidente potrebbe essere illegittimo, con conseguenze gravissime per lei e per la Giunta, ma soprattutto per la Sardegna”.

Lo affermano i consiglieri del Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale Cocciu, Chessa, Maieli, Marras, Piras e Talanas: “Siamo fortemente preoccupati, proseguono i consiglieri, e attendiamo l’esito finale della vicenda, considerando auspicabile, per il bene della Sardegna, un’assunzione di responsabilità della Presidente Todde”.

“Da parte nostra – concludono – siamo pronti ad una nuova competizione elettorale”.