Continuano gli annunci e le sorprese di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Pochi minuti fa, tramite i suoi social, Conti ha annunciato il primo super ospite di questa edizione, Tiziano Ferro. L’artista di Latina, dopo il successo di critica e pubblico del suo album “Sono un grande” torna sul palco dell’Ariston nella prima serata del 24 febbraio con la sua splendida voce. Un momento di rinascita artistica e personale per Tiziano, che non ha mai perso il contatto con il suo pubblico e che ha con il suo ultimo lavoro ha messo in musica gioie e dolori di un percorso delicato degli ultimi anni che lo ha portato ad essere ancora più legato alla sua arte e al palco.

L’artista tornerà in tour negli stadi italiani la prossima estate: prima data a Lignano Sabbiadoro il 30 maggio.