Tir precipita dal cavalcavia sulla Sassari-Alghero, l’autista è ferito ma vivo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un camion è precipitato da uno dei cavalcavia della Sassari-Alghero, al chilometro 10. L’autista ha fatto un volo di diverse decine di metri ma, miracolosamente, è vivo. Ha riportato varie ferite e i vigli del fuoco, intervenuti in forze, sono riusciti a estrarlo dall’abitacolo intervenendo con un elicottero. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la Statale 291 Var. In azione anche l’elisoccorso del 118, con i medici pronti a trasferire il camionista all’ospedale, la polizia Locale di Sassari e i carabinieri.