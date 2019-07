Tifoso del Cagliari morto allo stadio, la mamma trova i soccorritori su facebook: “Meravigliosi angeli”

Trova i soccorritori del figlio con un appello su facebook per ringraziarli. Il 15 marzo scorso Daniele Atzori morì alla Sardegna Arena. E l’altro giorno la madre Maria Pia Sotgiu ha lanciato un appello sula propri pagina social: “A tutti i miei contatti, vorrei chiedervi una grande cortesia, sono la mamma di quel ragazzo morto il 15 marzo allo stadio, alla fine della partita Cagliari – Fiorentina, vorrei rivedere tutte le persone che hanno soccorso Daniele Atzori, vorrei incontrare il medico che mi ha accolto con parole delicate e affettuose, vorrei incontrare anche la ragazza dell’ambulanza, una ragazza bionda, una persona meravigliosa che con il suo abbraccio e stringendomi forte mi ha accompagnato da mio figlio, vorrei poterla stringere forte in un abbraccio di ringraziamento per la loro grande disponibilità. Vi prego di far girare questo mio appello, ve lo chiedo col cuore, fatelo in memoria di mio figlio. Vi ringrazio infinitamente, spero di riuscire ad esaudire questo mio grande desiderio”.

E poco fa l’ultimo post della donna: “Grazie a tutti ma proprio a tutti della condivisione, grazie alle vostre condivisioni ho trovato questi meravigliosi Angeli che hanno saputo consolarmi con tutto il loro amore”.