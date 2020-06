Teulada, via libera ai bagnanti nelle spiagge “militari”: ecco i paradisi liberati dalle stellette. In data odierna, è stato siglato, presso la caserma “S. Pisano”, il Protocollo d’Intesa tra il 1° Reggimento Corazzato e il Comune di Teulada che consente l’accesso alla popolazione civile ad alcune spiagge del Poligono di Capo Teulada e regolamenta le attività turistiche e sociali che saranno svolte all’interno dell’area addestrativa, per tutto il periodo della concessione. Il “Protocollo d’Intesa”, elaborato per agevolare l’integrazione tra la comunità militare e la popolazione civile e finalizzato ad armonizzare le attività militari del poligono con la fruibilità delle risorse turistico – ambientali locali, è stato sottoscritto dal Sindaco di Teulada, Daniele Serra, e dal Comandante del 1° Reggimento Corazzato, Colonnello Carlo Colaneri. Le aree del poligono interessate sono la spiaggia di s’Ortixeddu, nota anche come “spiaggia degli Americani”, e parte della spiaggia “Is Arenas Biancas” ed alcune aree demaniali utili a favorire lo svolgimento delle attività sociali e turistiche in tutto l’arenile di Porto Tramatzu. La firma dell’accordo, che rinnova l’intesa, rappresenta una dimostrazione concreta del dialogo continuo e costruttivo avviato tra l’Esercito e le Amministrazioni locali, a testimonianza di una buona pratica che ormai da molti anni consolida le iniziative previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna.