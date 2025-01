Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Stazione di Giba hanno rintracciato e soccorso quattro uomini di asserita nazionalità algerina lungo la strada provinciale 71, nel tratto litoraneo tra Teulada e Chia. I migranti, giunti poco prima sulle coste della zona, sono stati trovati in apparenti buone condizioni di salute.

Successivamente, intorno alle 9, ulteriori quattro uomini, anch’essi di asserita nazionalità algerina e in buono stato di salute, sono stati rintracciati e soccorsi dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia presso la località Capo Malfatano, nel territorio di Teulada.

Un’imbarcazione in legno di circa 5 metri di lunghezza, dotata di un motore fuoribordo da 40 cavalli presumibilmente utilizzata per lo sbarco, è stata individuata dai Carabinieri della Stazione di Giba in località Sa Canna, sempre a Teulada.

Terminate le formalità di rito, gli otto migranti sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir con un mezzo messo a disposizione da una ditta convenzionata, sotto scorta del personale del Commissariato di P.S. di Carbonia. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione dei Carabinieri di Giba che procede.

