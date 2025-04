Un territorio che ha come prerogativa quella di gestire autonomamente l’acqua, il servizio idrico, uno dei beni più preziosi e ambiti in tutta la Regione che ogni anno deve fare i conti con restrizioni e dispersioni attraverso condotte vecchie e rattoppate che fanno acqua da tutte le parti. EGAS e l’assessorato all’ambiente supportano queste attività che hanno permesso di avviare il primo lotto dei lavori per l’emergenza idrica. Interventi finanziati con oltre 900 mila euro e questa prima fase prevede: l’adeguamento della rete urbana con la realizzazione di una stazione di rilancio in località “Sa Pala de su Forru”; la posa di un nuovo tratto di condotta per collegare “S’Ulivariu” con “S’ecca de Sa Tressa”.

“A breve seguiranno i successivi lotti, che includeranno, tra gli altri interventi, due nuove trivellazioni ed Il rifacimento della condotta tra “Su Scioppadrosciu” e “S’Arcu de Su Sessini”. Un passo importante per migliorare la nostra rete idrica e affrontare con maggiore sicurezza la prossima stagione estiva” spiega Angelo Milia.

Pochi giorni fa il Comune di Teulada è stato onvocato da ANCI per discutere le problematiche legate alla gestione autonoma del servizio idrico integrato assieme agli altri 25 Comuni interessati. “L’obiettivo è creare un tavolo tecnico in collaborazione con il GASI (comitato che riunisce i comuni con gestione autonoma del servizio idrico) per affrontare le criticità strutturali e amministrative del settore.

Ho colto l’occasione per evidenziare le criticità della nostra rete, le difficoltà nella gestione del servizio e le azioni che abbiamo già avviato in vista della prossima stagione: riparazione della condotta, interventi sulla rete urbana e nuove trivellazioni.

La collaborazione con ANCI sarà un valore aggiunto che ci consentirà di proseguire il lavoro avviato con il GASI, verso un riconoscimento concreto del ruolo dei gestori autonomi, anche in termini di risorse”.

“Stiamo mettendo mano in maniera importante sul servizio idrico, nuove ricerche e investimenti per tutelare il servizio” ha aggiunto il vicesindaco Gianluca Urru.