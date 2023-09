Teulada, le dune scalate e calpestate ancora una volta nonostante il divieto

Il cartello di divieto è ben visibile ma spesso, anzi troppo spesso, ben ignorato da chi non riesce proprio a resistere a osservare il mondo dalla cima delle dune. In tanti difendono la natura e le sue opere, altri, invece, come si evince dai tanti commenti che fioccano per ogni immagine delle dune espugnate, evidenziano il controsenso del divieto innanzi alle esercitazioni militari che avvengono a pochi passi dal luogo, oltre la recinzione ben delineata con reti e filo spinato. Il dibattito è aperto, anche questa volta, e di difficile soluzione: il buon senso però dovrebbe imporre al rispetto delle regole poiché le dune, oltre a essere un bellissimo spettacolo da ammirare, costituiscono uno dei modi che la natura adopera per conservare le sue caratteristiche. Osservare questo incredibile spettacolo, godere della spiaggia, del mare cristallino senza, però, camminare sulle dune sarebbe l’ideale. La natura, così, ringrazia, come le generazioni future.