Terribile schianto sulla 131 tra Macomer e Bosa, cinque feriti: l’elisoccorso in una domenica di paura. Tre auto distrutte al bivio di Macomer, l’impatto è stato violentissimo: sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, un lavoro delicatissimo e decisivo per poterli salvare. In due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Sassari, e altri tre invece portati dalle ambulanze a Macomer per essere sottoposti alle prime cure. L’Anas ha temporaneamente chiuso quel tratto della statale 131 al traffico, alla presenza degli agenti della polizia stradale.