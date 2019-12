Terribile schianto frontale sulla 125, la vittima è un giovane commerciante cinese di Cagliari

È un giovane commerciante cinese di 24 anni la vittima del terribile schianto mortale avvenuto sulla nuova 125, all’altezza di Castiadas. Il ragazzo, residente a Cagliari, era alla guida della sua Mercedes quando, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro un fuoristrada Nissan Patrol guidato da un cinquantunenne, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto al bivio per Olia Speciosa. L’impatto, come si può vedere anche dalla foto, è stato fortissimo: il 24enne è morto quasi subito, quando sono arrivati i soccorsi il suo cuore aveva già cessato di battere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri del comando di San Vito agli ordini del comandante Stefano Colantonio.