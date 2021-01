Terribile incidente mortale in Sardegna, perde la vita un ragazzo di 22 anni. Ecco chi è la vittima: si tratta di Manuel Zoccheddu, 22 anni, la sua auto è precipitata dentro un canale e i vigili del fuoco hanno tentato di salvarlo, ma i soccorsi sono stati inutili e per lui non c’è stato niente da fare. L’incidente è avvenuto a Palmas Arborea, nell’Oristanese. La sua renault Clio per cause ancora da accertare è finita contro un muro e poi giù nel vuoto.