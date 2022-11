Terremoto politico a Monserrato, il gruppo “Monserrato in Movimento” cacciato dalla maggioranza

Monserrato – Terremoto politico, il gruppo “Monserrato in Movimento cacciato dalla maggioranza. Il sindaco Locci: “Basta inciuci e giochi di palazzo, l’esito dato dai cittadini e dalle urne nel 2019 non si ribalta”.

Fuori dalla maggioranza, quindi, i consiglieri Locci e Mameli, al presidente del consiglio il compito di formalizzare i giusti equilibri tra maggioranza e opposizione in consiglio.

Perché questa decisione?

“Tutto parte dagli ultimi accadimenti che hanno fatto emergere la volontà di alcuni consiglieri comunali, oggi unitisi nel Gruppo Consiliare di Monserrato in Movimento, di venire meno all’impegno preso con i cittadini contrapponendosi al responso delle urne nel 2019 e tentando di ribaltare la composizione dei conseguenti equilibri di forze politiche in Consiglio Comunale, dalle urne appunto scaturiti”.

Non solo il responso delle urne e volere dei cittadini, quindi, “ma anche conseguenza dell’applicazione della normativa che regola le elezioni degli enti locali, che hanno in modo netto diviso i diversi schieramenti tra opposizione e maggioranza nel rispetto dei differenti e per lo più contrapposti indirizzi programmatici di mandato presentati agli elettori, premiando quello della maggioranza che guido con quasi il 50% dei consensi al primo turno e più del 65% al ballottaggio”.

Gli equilibri delle forze politiche consiliari sono alla base della possibilità di realizzazione del programma presentato ai cittadini la cui volontà è espressa col voto e che “non può lasciare spazio ad inciuci, giochi di palazzo o tentativi di capovolgimento del responso elettorale attraverso stabili accordi con movimenti politici e gruppi consiliari diversi da quelli con cui ci si è presentati ai cittadini e finalizzati a modificare l’assetto consiliare e giuntale per mere velleità personali o di partito”.

Pertanto, “siamo giunti alla dolorosa consapevolezza, condivisa con il resto della compagine di maggioranza rimasta fedele agli accordi presi coi cittadini e al responso delle urne, che, dopo il tentativo non andato a buon fine del gruppo ora riunitosi in Monserrato in Movimento e nonostante le ultime dichiarazioni dei consiglieri del gruppo stesso che chiedono di poter rimanere in maggioranza, non vi siano più le condizioni di fiducia e di rispetto dell’impegno preso coi cittadini che possano far permanere il gruppo consiliare composto dai Consiglieri Nicola Mameli e Alessio Locci all’interno della compagine di maggioranza”.

Una dura decisione per il sindaco Locci che, per rispetto nei confronti dei cittadini e per salvaguardare la compagine di maggioranza, chiede ufficialmente al presidente del consiglio di formalizzare i giusti equilibri.