Terrapieno horror, il salotto di Cagliari sempre più sporco e abbandonato

Terrapieno horror: in pieno giorno, lo spettacolo è ancora più desolante. Le immagini, del resto, parlano da sole: sporcizia, orinatoi a cielo aperto, pezzi di pavimentazione saltati, scritte sui muri, erbacce, bottiglie abbandonate, scritte sui muri e pezzi di muro crollati. Un disastro totale, irrisolto da anni, nonostante stiamo parlando di uno dei punti più frequentati dai turisti di tutto il mondo, a pochi metri dal Bastione che è meta obbligata per i visitatori.

Un pezzo di città, centrale e nevralgico, totalmente abbandonato a sé stesso, all’incuria, ai vandali, agli spacciatori e ai parcheggiatori abusivi. Un pessimo biglietto da visita per una città che ambisce a essere sempre più turistica ma che evidentemente non ha gli strumenti per diventarla e per fare il salto di qualità necessario.

In qualunque ora del giorno si passi dal Terrapieno, è purtroppo facile rendersi conto dello stato di totale abbandono di quella che era una delle passeggiate più suggestive del capoluogo per turisti e residenti. Invece, ora è terra di nessuno: incredibile come da anni non si riesca a sistemarlo, non solo per offrire uno spettacolo più decoroso ai turisti ma anche per garantire sicurezza agli esasperati residenti.