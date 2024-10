Terramaini, la strage silenziosa: i pesci muoiono a migliaia nel canale cagliaritano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Muoiono, a migliaia i pesci del canale di Terramaini. Soffocati dall’ossigeno che non c’è. E tanti cagliaritani si fermano a osservare quel triste spettacolo: le carcasse che galleggiano una sopra l’altra, come vedete nella foto del nostro Davide Loi. Un fenomeno che purtroppo si ripete ogni anno, soprattutto in autunno e durante i cambi di stagione. Nell’assoluta indifferenza generale, malgrado le ripetute denunce degli ambientalisti che segnalano situazioni di inquinamento che portano sempre a queste stragi silenziose. Possibile che non si possa fare niente? parliamo del canale principale che attraversa la città, le foto emblematiche sono state scattate da via dei Conversi in avanti, in direzione Monserrato. Una triste cartolina di una Cagliari a volte poco ecologica, dove a farne le spese sono purtroppo spesso gli animali.