Tentato omicidio a Quartu, colpisce la sorella con uno spiedo: 49enne in manette

Tentato omicidio a Quartu. Un 49enne, Diego Carta, ha ferito con uno spiedo la sorella, di vent’anni più grande, ferendola in modo gravissimo. L’uomo ha poi chiamato la polizia: gli agenti si sono precipitati sul posto. In azione gli agenti del commissariato quartese insieme agli uomini della Scientifica. Stando alle prime ricostruzioni, i due avrebbero avuto un litigio: all’improvviso Diego Carta avrebbe preso uno spiedo, colpendo la sorella. Gravissime le ferite riportate, i soccorritori stanno cercando disperatamente di salvarla. Si tratta di Luisa Carta, volto noto della politica quartese. L’uomo è stato bloccato subito dagli agenti e arrestato per tentato omicidio. Le indagini vanno avanti in modo serrato. Tutti gli aggiornamenti qui.