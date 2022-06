Tentato furto in abitazione a Quartu, il ladro resta impigliato alla ringhiera: arrestato

Alle 6 di oggi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, durante un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto per tentato furto aggravato di un 49enne del luogo, disoccupato e con pregiudizi di polizia a carico.

L’uomo, intorno alle 4.30, ha tentato di accedere furtivamente in un’abitazione privata ma, sorpreso dal proprietario, ha subito tentato di fuggire rimanendo impigliato nella ringhiera di pertinenza del giardino, collocata sul muro di cinta. L’uomo è stato quindi tratto in arresto dai Carabinieri intervenuti. Durante il maldestro tentativo di fuga l’uomo si è procurato un trauma toracico con fratture a tre costole come riscontrato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, da dove è stato dimesso dopo un paio d’ore. Nella mattinata odierna, a suo carico verrà celebrata l’udienza con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.