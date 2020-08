Tensione a Monastir, auto tenta di investire gruppo di migranti dopo la fuga dal centro

Tensione davanti al centro d’accoglienza di Monastir. Ieri sera, verso le 20, un’auto ha cercato di investire un gruppo di migranti: gli stranieri avrebbero fatto in tempo a scavalcare uno dei muri della struttura quando la macchina avrebbe cercato di colpirli. Un fatto gravissimo, quello avvenuto nel Comune sardo: i migranti, terrorizzati, hanno fatto in tempo a ritornare dentro il centro mentre l’auto, dopo aver fatto manovra, è andata via. I malviventi a bordo della vettura non sono stati rintracciati, tutto si è svolto nel giro di pochissimi minuti: un gesto, il loro, che poteva portare a una tragedia.

Secondo le Forze dell’ordine, il gravissimo gesto sarebbe segno del clima di esasperazione che si sta vivendo, da giorni, a Monastir. Sulla vicenda sono in corso degli accertamenti da parte delle Forze dell’ordine.