Tenente della Marina militare muore durante un’immersione di addestramento

Tragedia assolutamente improvvisa quella della morte del giovane Tenente di Vascello Michele Savarese, deceduto durante una immersione per un’attività addestrativa subacquea a La Spezia. Savarese era impegnato in un corso di specializzazione nella base del Comsubin, il Comando subacquei e incursori “Teseo Tesei”. Durante l’immersione il tenente 31enne è svenuto, attorno alle 10 e 30 di ieri mattina. A nulla è valso l’intervento immediato dei soccorritori che hanno provato a rianimarlo a lungo. La dinamica di questo incidente è ancora da accertare, per capire se si tratta di un malore del tenente o di qualche problema tecnico durante l’immersione. Infatti la Marina Militare ha evidenziato che “Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell’accaduto e i familiari sono stati informati” .

“La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a La Spezia” si legge sul profilo Twitter del Ministero della Difesa. “Un pensiero alla famiglia e agli amici di Michele Savarese. La Liguria si stringe alle donne e gli uomini della Marina militare” ha scritto invece Toti.