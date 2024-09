Temporali forti, vento e crollo delle temperature: sulla Sardegna un anticipo d’autunno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sulla Sardegna arriva un anticipo d’autunno tra temperature in netto calo e, soprattutto, piogge. C’è l’allerta della Protezione Civile a confermare il netto cambio del tempo nelle giornate di giovedì e venerdì: criticità “gialla” su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Logudoro, Tirso e Gallura dalle prime ore della mattina di giovedì sino a sera. Ma anche venerdì, in mattinata, ci saranno precipitazioni nel centro della nostra regione. Maltempo in piena regola, quindi. E, analizzando i principali portali meteo internazionali e nazionali, si scopre il crollo delle temperature, tra i sei e gli otto gradi in meno rispetto alla media del periodo. A contorno il forte vento di maestrale che continuerà a soffiare su gran parte della regione, soprattutto vicino alle zone costiere e in particolar modo nel Golfo degli Angeli.