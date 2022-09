Temporali e grandine, 24 ore di allerta su quasi tutta la Sardegna

Nuova allerta meteo sulla Sardegna per tutta la giornata del ventinove settembre. In arrivo temporali forti e anche grandine, stando alle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile: allerta gialla per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Tirso e Logudoro e allerta rinforzata, cioè arancione, per la costa ovest, nella zona del Montevecchio Pischinappiu. Previste anche fortissime raffiche di vento. Attenzione, quindi, per chi si dovrà spostare, sia a piedi sia in automobile. Le temperature, in parallelo, scenderanno di qualche grado, ma non farà freddo. Ecco, di seguito, il comunicato completo degli esperti della ProCiv sarda.

“Nell’arco della giornata di domani sono previste sulla Sardegna occidentale precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente elevati. Saranno possibili temporali forti isolati, ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e fenomeni grandinigeni”.