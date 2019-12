Allerta meteo, tempesta in arrivo: scuole chiuse a Sestu

Temporali e burrasca in arrivo. Il sindaco Paola Secci chiude le scuole. L’ordinanza è stata emessa oggi. E’ stata disposta la chiusura per tutta la giornata di mercoledì 4 dicembre prossime delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e delle seguenti strutture: cimitero, biblioteca, parco Efisio Marcis di via Fiume, Casa Ofelia e Centro giovani.

E’ il secondo comune dell’area vasta di Cagliari, dopo Elmas, che chiude le scuole domani.