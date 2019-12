Telelaser implacabile a Monserrato, strage di multe a dicembre tra alta velocità e telefonini

Multe su multe a Monserrato grazie al Trucam, il telelaser “implacabile” che registra qualunque tipo di violazione alla guida. Nel solo mese di dicembre sono state 168 gli automobilisti pizzicati mentre hanno superato il limite di velocità, sette quelli con il telefonino attaccato all’orecchio e solo una mano sul volante e tre che, in barba alla legge, stavano guidando senza indossare le cinture di sicurezza. Totale: centosettantotto violazioni accertate. E lo strumento in dotazione alla polizia Municipale sarà bello acceso anche per tutto il mese di gennaio 2020, nelle vie riportate nell’immagine seguente: