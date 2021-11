Telecamere illegali in un cantiere sulla Ss 131 a Nuraminis: denunciato l’amministratore della società.

Nel corso di un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari per il controllo di diversi cantieri presenti in provincia, i militari dell’Arma locale, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato ieri a Nuraminis il 55enne amministratore unico della società operante presso un cantiere stradale. La norma vieta che siano ripresi con strumenti audiovisivi i lavoratori mentre operano nella loro attività professionale. I militari hanno eseguito un controllo su un cantiere stradale in atto per l’ammodernamento della strada statale 131 e la futura realizzazione di due nuove strade complanari nel comune di Nuraminis. Hanno accertato che l’uomo, responsabile della ditta, subappaltante per conto dell’Anas, aveva predisposto presso lo slot operativo in oggetto un sistema di videosorveglianza in assenza di autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o tramite accordo sindacale, come sarebbe stato previsto per poter video-riprendere i lavoratori all’opera. Sono stati controllati anche i 25 operai a vario titolo operanti in loco e non sono state riscontrate ulteriori irregolarità.