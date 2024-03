TEATRO DOGLIO PORTA A CAGLIARI: RAFFAELLA! OMAGGIO ALLA CARRÀ

Lo spettacolo musicale che celebra l’icona del Pop che ha conquistato e attraversato intere generazioni.

Sabato 18 maggio, ore 21

Sabato 18 maggio, Teatro Doglio celebra una figura che ha segnato la cultura, il costume e la televisione italiana: Raffaella Carrà. Lo show “Raffaella! Omaggio alla Carrà” è, infatti, il tributo a questa icona del costume del Novecento, una figura straordinaria che è riuscita a legare l’immaginario nazional-popolare a quello del “femminismo” e dell’emancipazione della donna.

Con oltre 60 milioni di dischi venduti, tv show memorabili, tournée internazionali e film cult, questa donna e artista indimenticabile nonchè punto di riferimento per molte generazioni, è stata interprete delle principali evoluzioni del piccolo schermo. Definita “la regina della televisione italiana”, la Carrà non è solo una celebrità, ma è anche un simbolo di libertà, un’icona LGBTQIA+, capace di usare la televisione anche come strumento civile, di denuncia, di risoluzione di piccoli e grandi problemi della società.

Lo show, in tournée in tutta Italia, nasce da un progetto completamente inedito prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, sotto la regia di Gabriele Colferai e con le coreografie di Angelo Di Figlia. Sul palco una band di 5 elementi suonerà, rigorosamente dal vivo, le note dei suoi brani più famosi e significativi mentre 6 performer, attraverso recitazione e canto, tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della TV italiana.

Ad interprete Raffaella Carrà, Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano.Tra le sue numerose esperienze di successo, il ruolo da protagonista in “Cercasi Cenerentola”, la fata Turchina in “Pinocchio”, Sandy in “Grease”, Grace Metal Lamb in “Fame-Saranno famosi” (2019) e Stella in “Balliamo sul mondo” (2020). La Baldaccini ha interpretato, inoltre, Antonella nel film “Il mondo di Patty Il Musical” e ha fatto parte del trio comico Le Principesse nella trasmissione “Colorado”. Nel 2020 ha partecipato a “All Together Now” condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda in prima serata su Canale 5. Nel 2023 ha interpretato il ruolo di Vivian nel musical “Pretty Woman”.

La direzione artistica dello show è di Claudia Campolongo. Diplomata in pianoforte, la Campolongo approda nel mondo dello spettacolo in veste di cantante e attrice di musical e varietà.E’ fondatrice di “Voci Sole”, band vocale con un vasto repertorio di cover e arrangiamenti originali dal rock al funk, e resident group del programma tv “Stracult”. Come compositrice, ha firmato le musiche delle pellicole “Fuga di Cervelli” (2013), “Tutto molto bello” (2014) e “Up&Down“ (2018), per la regia di Paolo Ruffini.

L’appuntamento con lo show “Raffaella! Omaggio alla Carrà” è per sabato 18 maggio 2024 al Teatro Doglio (Cagliari) alle ore 21.I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 15 marzo 2024 presso tutti i canali di vendita di Box Office Sardegna.

Teatro Doglio

Teatro Doglio è un teatro che ha riaperto nel centro di Cagliari dopo oltre trent’anni di chiusura. In corrispondenza del civico 32 di via Logudoro l’Arcidiocesi di Cagliari commissionò la costruzione di un teatro negli anni sessanta. Il progetto, firmato dall’ing. Carlo Alberto Pellegrini Bettoli, fa parte di un complesso residenziale che rinunciò ad avere un cortile interno per ospitare il teatro. Nel 1983 lo spazio, rinominato Sala San Pio IX, fu chiuso per ragioni di sicurezza e

dimenticato dalla città fino al 2018, quando fu riscoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio. Ribattezzata “Teatro Doglio”, la sala è stata ripensata come un centro polifunzionale che dal 2020 ha restituito a Cagliari un indirizzo importante per appuntamenti culturali di ampio respiro nazionale e internazionale.