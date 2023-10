Tavolini abusivi a Cagliari, pugno di ferro del Comune: chiusi 2 locali in piazza Yenne

Una vera e propria guerra quella dichiarata dall’amministrazione comunale alle occupazioni del suolo pubblico a Cagliari. La polizia municipale rileva le violazioni e gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive fanno scattare le sanzioni, anche pesantissime.

Le ultime vittime sono due noti locali di Stampace, amati dai frequentatori della movida: Scalini della salita Santa Chiara e Morrison di piazza Yenne. Entrambi dovranno chiudere per 8 giorni. E per i titolari del Morrison, sorpresi per la terza volta consecutiva a violare le norme, una doccia fredda ulteriore: per un anno e mezzo non potranno chiedere nessuna autorizzazione.

Ma il Comune non limita la propria battaglia al centro storico: dovrà chiudere per 8 giorni anche la caffetteria panetteria Panargiolas di via della Pineta.

La polizia municipale piomba in piazza Yenne l’8 settembre scorso e poco dopo le 12 trova 10 tavoli, 26 sedie e 2 ombrelloni ad occupare lungo 18 mq davanti al Morrison. Peccato però che società Grotta 2 srl che gestisce il locale non risulti titolare di alcuna concessione di suolo pubblico. E così il Comune ha deciso di chiudere il locale per 8 giorni consecutivi dal 20 al 27 ottobre 2023 compreso. Oltretutto si trattava del terzo episodio in poco tempo (le altre due volte l’1 e il 26 agosto). Così, regolamento comunale alla mano, è scattata anche l’impossibilità di rilascio di alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data della sanzione.

Qualche giorno prima, il 26 agosto, ben oltre la mezzanotte, gli agenti della municipale cono nella salita Santa Chiara e davanti al locale “Scalini”, trovano 34, 80 mq di suolo pubblico occupati da di tavoli, sedie e fioriere utilizzate per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande: anche in questo caso non risulta la titolarità di concessione e così il locale (i titolari non hanno presentato alcuna memoria difensiva) viene chiuso per 8 giorni dal 20 al 27 ottobre.

Infine la “Caffetteria panetteria Panargiolas” di via della Pineta. Gli agenti il 5 settembre poco dopo le 12 trovano tavoli e sedie utilizzate per la somministrazione che occupavano 2 mq in assenza di concessione: locale chiuso per 8 giorni consecutivi dal 20 al 27 ottobre 2023 compreso.