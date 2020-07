“Tamponato sulla nuova 125 a Geremeas, la mia Fiat distrutta: ho avuto paura di morire”

Un incidente ancora tutto da chiarire e definire, quello avvenuto ieri, verso le 13:30, subito dopo lo svincolo per Geremeas, sull’Orientale Sarda nuova 125. Due le automobili coinvolte, una è la Fiat Punto Sporting di Simone Pisu, biologo disoccupato di 39 anni residente a Sinnai. Alla guida dell’altro mezzo “un cinquantenne sardo”. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: “Per fortuna non sono rimasto ferito, ma ho il collo dolorante”. Pisu racconta la sua versione dei fatti: “Stavo tornando a casa dopo aver fatto un bagno a Kal’e Moru, appena sono uscito dallo svincolo ho visto nello specchietto la sagoma dell’altra auto sempre più vicina. Mi ha tamponato, sono andato a sbattere contro il guard rail e, dopo vari giri, la macchina si è fermata. Ho avuto paura di morire, è stato terribile”, racconta. “Chi mi ha tamponato non ha voluto compilare il Cid perchè sostiene che la colpa è mia, non avrei guardato con sufficiente attenzione nello specchietto. Ma non è vero”.

“La mia auto è totalmente distrutta, l’avevo acquistata di seconda mano nel 2010. Faccio prima ad acquistarmene una nuova, ripararla costerebbe molto di più. Voglio lanciare un appello: dentro le gallerie sono stati installati dei dossi artificiali, perchè non li piazzano anche sulla nuova 125? Meglio, servono tanti autovelox, solo così tutti guideranno rispettando i limiti di velocità. Cerco dei testimoni dell’incidente, la targa della mia auto è CN783HJ. Ho già dovuto spendere 200 euro per il carro attrezzi, la società di assicurazione mi ha detto che, senza testimonianze a mio favore, sia io sia chi mi ha tamponato dovremo dividerci equamente le spese. Non è giusto, chi ha visto come si sono svolti i fatti può chiamarmi in qualunque momento al +393407883207”.