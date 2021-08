“Tamponata a Pirri, la guidatrice è scappata perchè doveva andare in chiesa: aiutatemi a trovarla”

Tamponata e “beffata”, rischia di non ricevere nessun risarcimento e di tenersi danni, all’auto, e dolori, alla testa. Tania Atzeni, 48enne cagliaritana e nota politica (candidata sindaca a Burcei, attualmente guida l’opposizione in Consiglio comunale) racconta di essere rimasta vittima di un incidente stradale, ieri verso le 18, a Pirri: “Ero ferma al semaforo di piazza Italia, all’angolo con via Toti. Un’auto di colore rosso, riconosciuta poi dalla polizia Municipale in una Peugeot 3008, ha colpito la mia Peugeot 208 grigio scuro, targata FJ725MB. Ho sbattuto la testa a causa dell’urto, restando stordita. Sono scesa e la guidatrice, una sessantenne, si è lamentata di aver subìto un danno alla sua auto, all’interno c’erano anche altre persone. Eravamo in mezzo alla strada, qualche automobilista si è avvicinato per sincerarsi del mio stato di salute. La guidatrice, dopo essersi affiancata alla mia automobile, mi ha detto qualche parola che non sono riuscita a comprendere, prima mi aveva detto che doveva andare in chiesa a Sant’Ignazio ed è sparita. Ha svoltato in via Toti, se n’è andata via”, racconta la Atzeni: “Ho provato a cercarla, anche nella zona di San Giuseppe, ma nulla. È fuggita”.

“Gli agenti della Municipale mi hanno detto che, nonostante le telecamere, non sono riusciti a leggere la targa dell’auto della donna. Spero che, in chiesa, abbia provato il giusto senso di pentimento e si faccia viva per compilare tutte le carte dell’incidente e scambiarci i dati. Chiunque possa aiutarmi o abbia informazioni utili mi contatti al +393898734431”.