Tamponamento all’altezza del cantiere di San Sperate: chiusa la Carlo Felice

Cronaca

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti due veicoli. Il traffico è deviato lungo la strada complanare. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile