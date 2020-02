Tamponamento a catena a Terramaini: due donne coinvolte, trasportate in ospedale

Tamponamento a catena nella strada marginale di Terramaini: due donne coinvolte, trasportate in ospedale. La carambola di tre auto a Terramaini: coinvolte una Fiat 600 condotta da una 32enne residente in città, una Ford fiesta condotta da una 47enne e una Volvo xc90 condotta da un 43enne entrambi residenti fuori città. Ad aver la peggio le conducenti della 600 e della fiesta che sono rimaste contuse. Entrambe sono state soccorse dal 118 e trasportate con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco per quanto di loro competenza.