Taglio degli alberi a Sestu, una motosega donata all’assessore: “Gesto improvviso e impensato”

“Le accuse dell’assessora al verde pubblico Argiolas sull’atteggiamento del presidente del Consiglio sono infondate ed irragionevoli”. Così Antonio Manca respinge le accuse mosse dalla gerente alla delega dell’ambiente che ha criticato il responsabile dell’assemblea civica per “non aver severamente censurato il gesto in aula del consigliere Serra”. Il capogruppo di Sestu Domani ha donato all’assessora una motosega per il continuo taglio degli alberi: “Un gesto improvviso e impensato – spiega il numero uno dell’aula di via Scipione – con i ripetuti inviti, come certificano le videoriprese del Consiglio comunale, a porre fine all’intervento dell’esponente della minoranza. Non avevo altri mezzi, visto che ho sollecitato più volte il consigliere a interrompere la requisitoria per passare all’ordine del giorno”.

Nessuna discolpa, quindi. Anzi. Il presidente del Consiglio comunale si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: “Sorprende semmai – conclude – che questa accusa sia stata mossa da Argiolas, esponente dell’esecutivo, che dovrebbe sottoporsi ai giudizi positivi e negativi dei singoli rappresentanti dell’assemblea civica. Una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e una caduta di stile. L’assessora, probabilmente, tralascia il fatto che l’assise civica ha un suo funzionamento del tutto indipendente dalla Giunta comunale, che deve sottostare agli indirizzi e al controllo dell’emiciclo”.