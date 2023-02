Taekwon-Do, Sardegna miglior team al Campionato Nazionale 2023 a Legnano

Il Palaborsani di Legnano (MI) ha ospitato l’edizione 2023 del Campionato Nazionale di Taekwon-Do ITF Fitae.

Tra i partecipanti provenienti da tutta Italia anche 28 rappresentati della scuola Taekwon-Do Sardegna , guidati dal Master Christian Oriolani e dai maestri Nicola Zanda, Veronica Placido e Maurizio Lai.

Sei aree di gara in cui gli atleti si sono confrontati nelle specialità individuali e a squadre di forme e combattimento.

Si aggiudicano il titolo di campione nazionale specialità forme: Gabriele Olla, Manuel Lai, Elisa Caboni, Veronica Placido; oro

in combattimento Eleonora Cancedda, Mattias Caboni, Filippo Mascia, Pierluigi Tatti, Veronica Placido; oro in combattimento tradizionale la coppia Karen Caboni e Stefano Cadelano che superano in finale i compagni Manuel Lai e Giovanni Vitiello, argento.

Le medaglie d’argento individuali sono per Nicola Zanda, Agnese Carta, Eleonora Cancedda, Gilvan Steri, Filippo Mascia, Federico Zanda, Karen Caboni. Argento nelle forme a squadre per la squadra junior composta da Giovanni Vitiello, Manuel Lai, Nicola Dessì, Mattia Casu e Filippo Mascia.

Terzo posto per Noemi Dessì, Stefano Cadelano, Filippo Massa, Matteo Piras, Alberto Mancuso, Lorenzo Migliaccio e Marco Mereu.

Buona prova anche per Fabrizio Muru, Edivan Steri, Michele Pagani e Tommaso Murru che si fermano ai piedi del podio.

Un risultato importante per la scuola sarda che si riconferma ai vertici nazionali. La manifestazione si è chiusa con la consegna dei premi per Miglior Atleta e Migliore Società. Il maestro Veronica Placido, trionfando nella specialità di forme e combattimento, si aggiudica il titolo di Miglior Atleta Senior Femminile e il Team Taekwon-Do Sardegna viene premiato come miglior squadra della manifestazione per risultati ottenuti.