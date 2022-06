Taekwon-Do Sardegna miglior società al Campionato Nazionale di Taekwon-Do-Do ITF

Si è svolto a Villorba (TV) il 38° Campionato Nazionale di Taekwon-Do ITF . Nella giornata di Sabato 11 Giugno, si sono confrontati gli atleti juniores e seniores nelle specialità di forme e combattimento. La giornata di domenica è stata dedicata alle categorie bambini e cadetti.

La scuola Taekwon-Do-Do Sardegna, guidata dal Master Christian Oriolani, ha preso parte con 22 atleti, aggiudicandosi il titolo di migliore società dell’evento.

Nelle forme individuali medaglia d’oro per Giovanni Vitiello, Elisa Cadoni, Veronica Placido, Maurizio Lai, Eleonora Cancedda, Filippo Mascia.

Argento per Stefano Cadelano, Stefano Pilloni, Mattias Caboni.

Bronzo per Gabriele Olla, Karen Caboni, Pierluigi Tatti, Lorenzo Migliaccio,Matthya Cabras.

Grandissimo risultato anche nella competizione a squadre dove Lai, Cancedda, Placido, Pilloni e Tatti conquistano il titolo di Campioni italiani.

Per la specialità di combattimento primo posto per Pierluigi Tatti, Eleonora Cancedda, Stefano Pilloni e Lorenzo Migliaccio. Argento per Mattia Casu, Matthya Cabras e Karen Caboni. Bronzo per Veronica Placido e Filippo Mascia.

Buona la prova di Marco Mereu e Martina Vacca che però non arrivano alla zona podio.

Da mettere in rilievo anche l’operato di Matteo Lai in veste di ufficiale di gara.

A coronare gli ottimi risultati anche il primo posto nel medagliere generale e il titolo di miglior atleta Senior per il settimese Pierluigi Tatti.