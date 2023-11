Svetlana, la 48enne russa muore in Marocco dopo un intervento di chirurgia estetica

Una fine terribile per Svetlana Honizkaia, estetista russa di 48 anni ma che viveva da tempo a Civitanova nelle Marche. Svetlana si era recata in Marocco con una sua amica marocchina per un intervento di chirurgia estetica (sembrerebbe una liposuzione) che sembrava fosse andato bene tanto da avere deciso quando tornare in Italia. Ma il giorno della partenza si è sentita male e per lei non c’è stato nulla da fare. La tragedia è accaduta ieri e le autorità marocchine stanno già indagando e hanno predisposto un’autopsia per capire se la morte sua effettivamente correlata o meno all’intervento. La famiglia della donna è stata contattata e si attende il rientro in Italia.