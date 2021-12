Super green pass obbligatorio per lavoratori di ristoranti, fiere e trasporti: niente quarantena per i vaccinati con 3 dosi

Super green pass per i lavoratori di ristoranti, trasporti, fiere. Niente quarantena per chi è vaccinato con tre dosi da 120 giorni. È quanto filtra da una riunione fiume del Cts, durata oltre due ore. La cabina di regia riunitasi per circa due ore alla presenza del premier Draghi sarebbe intenzionata ad allargare le maglie. Slittato alle 19:30 il Cdm che sarà chiamato a varare il decreto con le nuove misure. Ora il Governo sta illustrando le modifiche alle Regioni. Sembra invece saltata la possibilità di introdurre l’obbligo di Super Green pass al lavoro, provvedimento su cui la Lega avrebbe alzato un muro.

La cabina di regia è terminata intorno alle 18:30. Secondo l’Ansa il governo sarebbe orientato ad accogliere solo in parte i suggerimenti del Cts: l’ipotesi è quella di togliere la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Roma, 29 dicembre 2021 – È il giorno decisivo per capire come cambierà la quarantena Covid in Italia. Dopo una riunione fiume del Cts, durata oltre due ore, non è ancora chiaro quali siano le indicazioni fornite dagli esperti. Le uniche fonti qualificate del Comitato tecnico scientifico, riportate dalle agenzie, si limitano a ricordare come ci sia stata la più assoluta consegna del silenzio rispetto ad anticipazioni di stampa. In ogni caso, la cabina di regia riunitasi per circa due ore alla presenza del premier Draghi sarebbe intenzionata ad allargare le maglie. Slittato alle 19:30 il Cdm che sarà chiamato a varare il decreto con le nuove misure. Ora il Governo sta illustrando le modifiche alle Regioni. Sembra invece saltata la possibilità di introdurre l’obbligo di Super Green pass al lavoro, provvedimento su cui la Lega avrebbe alzato un muro.

Sarebbero quindi tre le categorie individuate durante la cabina di regia:

– i non vaccinati, per i quali continueranno a vigere le attuali regole ( quarantena di 10 giorni)

– persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni (più di 4 mesi), per le quali la quarantena si ridurrà a 5 giorni e alle quali, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo

– persone con dose booster o con Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni (meno di 4 mesi), per le quali non sarà più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza (no sintomi) e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo. La decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche, sarà definita in accordo con il Commissario Figliuolo.

Secondo alcune agenzie gli esperti sarebbero per azzerare la quarantena per i vaccinati con terza dose (o due, compreso il booster, se si è fatto il monodose Johnson & Johnson) che entrano in contatto stretto con un positivo. Non sarebbe previsto neanche un tampone in uscita, ma l’obbligo di indossare una mascherina Ffp2 per circa una settimana con unica condizione l’assenza di sintomi. In caso contrario scatterebbe il normale protocollo, con isolamento fiduciario e tampone prima possibile. Il parere del Cts, sempre in base a questa versione, conterrebbe comunque la raccomandazione, in caso di contatto stretto recente con un positivo, a evitare occasioni di contagio come concerti, stadi, feste ecc.

Ma l’Ansa fornisce un’interpretazione differente sulle indicazioni degli esperti, sostenendo che la quarantena salterebbe solo per gli operatori dei servizi essenziali che hanno effettuato la terza dose e che vengono a contatto con un positivo. In questo caso non servirebbe neppure il tampone in uscita per chi non ha sintomi. Sarebbe invece ridotta a cinque giorni per tutti gli altri, ovvero coloro che hanno ricevuto il booster e non lavorano nei servizi essenziali, fermo restando il tampone in uscita. Sempre l’Ansa riporta che per quanto riguarda i positivi al Covid con terza dose, basterà una quarantena di 7 giorni (invece degli attuali 10 giorni previsti) e un tampone negativo.

Non passa l’obbligo di Green pass rafforzato al lavoro. I dubbi della Lega fermano il provvedimento: durante la cabina di regia, il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estendere l’obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un “obbligo vaccinale” per i lavoratori, il ragionamento, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino ed elencare i “fragili” esenti dall’obbligo.

Nel corso della cabina di regia, a quanto si apprende da fonti di di Palazzo Chigi, si è discussa invece la possibilità di estendere il Green Pass rafforzato a tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa (es. trasporti, fiere, impianti). Su questo secondo punto, si precisa, sono in corso approfondimenti. Certezze non dovrebbero arrivare oggi.

