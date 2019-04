Sulla Sardegna temporali e maxi vento, in arrivo 24 ore di forte maltempo

Le condizioni meteo sono cambiate, un cambiamento indotto da profonde variazioni della circolazione atmosferica in Europa. L’Alta Pressione è andata via, lasciando che aria fredda si porti sui settori occidentali del vecchio continente laddove si andrà a creare un’ampia struttura depressionaria poi in estensione fin sul Mediterraneo. Tale struttura dovrebbe continuare a ricevere impulsi perturbati nei prossimi giorni, addirittura i modelli matematici di previsione lasciano intendere un proseguimento del trend perturbato oltre metà aprile e la nostra regione potrebbe risultare uno degli obbiettivi principali delle piogge. Ciò vorrebbe dire porre fine alla siccità, di colpo, un po’ come avvenne l’anno scorso nel mese di maggio. Così gli esperti di Meteo Sardegna.

Tornando alla previsione, domani transiterà un secondo incisivo impulso perturbato sul quale tuttavia c’è ancora qualche incertezza sull’esatta traiettoria. Dovrebbe colpire maggiormente la Sardegna meridionale, laddove potrebbero presentarsi anche acquazzoni temporaleschi. Ma potrebbero esserci delle piogge anche a ovest e a carattere sparso nel resto dell’Isola. Precipitazioni che si avrebbero soprattutto al mattino, per poi lasciar strada a un graduale miglioramento. Miglioramento che non sarebbe definitivo, perché poi nel corso del weekend dovrebbe ripresentarsi nuvolosità variabile e con essa qualche pioggia sparsa tra sabato e domenica.