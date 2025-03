Nessun accordo sulla tempistica per l’approvazione della finanziaria regionale in discussione nella commissione Bilancio. La trattativa tra maggioranza e opposizione si chiude senza intesa, con Fratelli d’Italia che annuncia uno stop all’accelerazione dei lavori. “Dopo aver privilegiato il commissariamento dei direttori generali delle Asl rispetto alla discussione sulla finanziaria 2025, ora il centrosinistra guidato da Alessandra Todde chiede un’approvazione rapida della manovra. Ma se siamo al quarto mese di esercizio provvisorio, la responsabilità è solo della giunta e della maggioranza”, attaccano i consiglieri di Fratelli d’Italia, accusando poi la maggioranza di non aver fatto nessuna apertura alle richieste avanzate durante le audizioni in commissione.

Secondo i meloniani si tratta poi di una finanziaria talmente basica ed essenziale che poteva tranquillamente essere approvata a gennaio, “senza risorse adeguate per enti locali, sanità e liste d’attesa, istruzione, agricoltura e trasporti.